Дискриминация или безопасность? Британский паб ограничил вход для молодёжи младше 25 лет

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Популярный британский паб Masons Arms в Кайрфилли ввел новые правила, запрещающие вход людям младше 25 лет по пятницам и субботам с 19:00.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info паб

Об этом стало известно из публикации в социальных сетях на прошлых выходных, что вызвало смешанную реакцию общественности.

Паб заявляет, что предпринимает эти меры для обеспечения безопасной и комфортной атмосферы. Тем, кто пришел до 19:00, последние напитки будут подавать в 18:30. В своем объявлении паб объяснил, что всегда старался заботиться о сообществе и поддерживать местные спортивные команды, но "меньшинство испортило его для всех остальных".

Кроме того, паб будет запрещать вход тем, кто подозревается или пойман на употреблении наркотиков, а также тем, кто отказывается от обыска. В объявлении подчеркивается, что "наркотики или неуважение к старшим посетителям недопустимы".

Изменения вызвали неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые пользователи поддержали решение, в то время как другие выразили сомнения в законности возрастного ограничения. Один из комментаторов заметил, что дискриминация по возрасту может быть незаконной во многих сферах, пишет The Sun.

Уточнения

Паб (англ. Pub — сокращённо от Public house, буквально «публичный дом» в значении общественного места сбора населения; ирл. tábhairne, «таверна») — заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существуют в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.