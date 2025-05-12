Простой работник гостиничного бизнеса стал миллионером: как выигрыш изменил его жизнь

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

37-летний Роджер Кана стал очередным счастливчиком, выигравшим миллион фунтов стерлингов в розыгрыше Omaze, а также получил 250 000 фунтов наличными.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info таунхаус

Работник гостиничного бизнеса теперь является счастливым владельцем пятиэтажного таунхауса с четырьмя спальнями в самом сердце района Боро в Лондоне, откуда открывается захватывающий вид на небоскреб The Shard.

Кана переехал в Соединенное Королевство из индийского штата Гоа восемь лет назад. Вместе с супругой Шалини они пытались накопить на первый взнос, снимая квартиру-студию в Хейсе, западном Лондоне. В сентябре они ожидают прибавления в семействе — рождение сына.

Внутреннее убранство дома тщательно сохраняет многие исторические детали, гармонично сочетаясь с современными дизайнерскими решениями, например, застекленная веранда с металлической конструкцией, предлагающая вид на сад, пишет The Standard.

Уточнения

Таунха́ус (англ. townhouse от town — «небольшой город, поселок» и house — «здание») — малоэтажный жилой дом или общественное здание на несколько многоуровневых квартир, как правило, с изолированными входами (то есть без общего подъезда), получивший распространение в европейских городах и пригородах на территории застройки средней плотности.



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