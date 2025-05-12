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Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок

1:27
Экономика

Узбекские экспортеры отмечают высокий спрос на черешню на международных рынках в начале сезона.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

В этом году поставки первых партий черешни на экспорт начались в конце апреля, что на неделю раньше, чем в прошлом году. На прошлой неделе экспортеры начали загружать более крупные партии, что сигнализирует о начале массового экспорта. В основном экспортируются ранние сорта, такие как местный сорт "Bahor" (что означает "Весна"), сообщает bgfermer со ссылкой на EastFruit.

Спрос на узбекскую черешню сохраняется на высоком уровне с самого начала сезона. В настоящее время вишня с размером от 20 до 26 мм продается по ценам от 3,20 до 4,20 долларов за килограмм, в зависимости от размера плодов.

Узбекистан стабильно входит в число 10 крупнейших экспортеров черешни в мире, ежегодный объем экспорта составляет от 30 до 60 тысяч тонн, за исключением периодов с плохим урожаем из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно данным Национального статистического комитета, в 2024 году Узбекистан экспортировал 32 200 тонн черешни, что принесло общую прибыль от экспорта в размере 70,3 миллиона долларов.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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