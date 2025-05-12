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Кризис требует наличных: как правительства Швеции и Норвегии возвращают бумажные деньги в оборот

1:52
Экономика

Представление о мире, полностью отказавшемся от наличных денег, оказалось несбыточной мечтой для некоторых европейских стран, далекой от реальности.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

В связи с обострением международной обстановки правительства стран призывают граждан сохранять наличные средства и использовать их в целях гражданской обороны. Так, министерство обороны Швеции распространило среди населения брошюру "Если наступит кризис или война", рекомендуя иметь запас наличных различных номиналов на неделю для повышения готовности.

В отчете шведского центрального банка подчеркивается необходимость мер для обеспечения возможности оплаты для всех, даже в условиях кризиса или войны. Если ранее приоритетом была эффективность платежей, то теперь безопасность и доступность становятся не менее важными.

В Швеции государственные и частные предприятия обязаны принимать наличные и иметь их в наличии.

Не только Швеция пересматривает планы полного отказа от наличных. В Норвегии, где популярна система мобильных платежей Vipps MobilePay, введен закон, предусматривающий штрафы для ритейлеров, отказывающихся принимать наличные. Норвежское правительство также рекомендует гражданам иметь наличные деньги из-за уязвимости цифровых платежных систем к кибератакам.

Деньги, особенно в стабильных валютах, сохраняют свою ценность, защищая от рисков, связанных с банковскими кризисами, ограничениями на движение капитала или кибератаками. Операции с наличными не приносят прибыли банковской системе, что не всегда выгодно банкам. В условиях нестабильности, доступ к наличным может быть ограничен, что подрывает доверие к банковской системе, пишет techmaniacs.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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