Неожиданный поворот в американо-китайской торговле: как переговоры повлияют на будущее экономики стран

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир объявили о значительном прогрессе в американо-китайских торговых переговорах.
Грир подчеркнул, что стороны достаточно быстро достигли компромисса, поскольку разногласия оказались не столь глубокими, как предполагалось.
"Не забывайте, что причиной этих переговоров стал огромный торговый дефицит Соединенных Штатов, достигающий 1,2 триллиона долларов. Президент объявил чрезвычайное положение в стране и ввел пошлины. Мы уверены, что соглашение с китайскими партнерами поможет нам справиться с этой ситуацией", — заявил Грир.
Переговоры стали следствием указа президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения из-за масштабного торгового дефицита США.
Представители власти надеются, что новое соглашение позволит сократить дисбаланс в торговле.
В период со 2 апреля по 11 мая наблюдался также устойчивый рост курса биткоина, подъем с 72 000 долларов до более чем 104 000 долларов, передает The Street.
Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
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