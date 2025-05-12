Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственный долг США на душу населения составляет примерно 108 тысяч долларов, что эквивалентно около 9 миллионам рублей.

Фото: flickr.com by Mike Schmid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги

Однако для каждого американского налогоплательщика этот показатель почти в три раза выше и превышает 323 тысячи долларов (около 27 миллионов рублей), отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В целом, сумма государственного долга США превысила 36,8 трлн долларов, что в рублевом эквиваленте составляет примерно 3 квадриллиона рублей. Это значение превышает ВВП США примерно в 1,23 раза, тогда как рекомендуется, чтобы соотношение государственного долга к ВВП не превышало 0,6. По словам эксперта, это превышение составляет более чем в два раза, информирует сайт aif.ru.

Экономист также указал, что пять лет назад государственный долг США немного превышал 26 трлн долларов, а сейчас увеличился на 41%. В расчете на одного гражданина он вырос с более чем 80 тысяч долларов до текущих 108 тысяч долларов, что составляет увеличение на 35%.

Балынин предположил, что государственный долг США может превысить 37 трлн долларов в первой половине лета.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.