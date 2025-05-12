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Урожай арбузов упадёт до рекордно низкого уровня — под угрозой и абрикосы

1:49
Экономика

Апрельские заморозки в этом году решили судьбу урожая арбузов, а первая декада мая тоже ухудшила ситуацию.

Арбузы
Фото: Self-photographed by User:Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Опрос Венгерской межотраслевой организации FruitVeB показал, что урожай арбузов составит всего 2-4 тысячи тонн, из которых лишь 10-20% является нормальным урожаем. Это самый низкий урожай за долгое время.

На данный момент абрикосовая промышленность в Венгрии также понесла серьезные потери, а в большинстве районов выращивания либо не будет урожая, либо он крайне скромный.

На некоторых участках, например, на Кисальфельде и в районе Балатона, потери урожая составляют 20-30% из-за холодного апреля, однако в других местах, таких как северо-восточный регион и район Кечкемет, ущерб достигает 40-50%.

Сильно пострадали ранние сорта абрикосов, но некоторые поздние сорта, такие как Киото и Ароматическая Кроватка, также подверглись значительному повреждению. Это важно для стабильного получения хорошего урожая, особенно для экспорта. В 2018 году объем экспорта составил 4-5 тысяч тонн, но в последние годы он сократился до 1-2 тысяч тонн.

Площадь абрикосовых плантаций снизилась из-за регулярных заморозков, и теперь составляет только 5 тысяч гектаров. Основные зоны произрастания включают Пешт, округ Бач-Кишкун, Боршод-Абауй-Земплен и округ Толна. Урожай абрикосов варьировался от 20 до 35 тысяч тонн, но частые заморозки привели к уменьшению, пишет венгерское издание vg.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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