Жить в своё удовольствие: когда долги за ЖКХ у зазвездившихся превышают шестизначные суммы

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В наши дни уже мало кого удивляет информация о том, что у знаменитостей накапливаются значительные долги за жилищно-коммунальные услуги, порой превышающие шестизначные суммы.

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info долги за ЖКХ

Когда у "зазвездившейся личности" насыщенная жизнь, то, возможно, нет времени на отслеживание квитанций по ЖКХ. В итоге накапливаются значительные долги за жилищно-коммунальные услуги. Для некоторых знаменитостей это может даже стать очередным способом привлечения внимания к себе. Вдруг забыли? Но в любом случае им нужно будет оплатить расходы за удовольствие "жить в свое удовольствие". Только вот управляющим компаниям (а также государству) эти злостные неплательщики доставляют массу проблем.

В связи с этим редакция Pravda. Ru попросила Татьяну Вепрецкую, директора АНП "Национальный Жилищный Конгресс", рассказать, какие меры борьбы со злостными неплательщиками существуют и при каком долге за ЖКХ не выпускают за границу.

В первую очередь, по словам эксперта, должника уведомляют о наличии задолженности, а затем инициируется судебное разбирательство. Судебные процедуры обходятся дорого, так как взыскиваются не только сами долги, но и пени, неустойки, а также все судебные расходы. Если требуется нанять стороннего юриста, то эти затраты также ложатся на должника, включая судебные издержки и госпошлину, которая сейчас возросла. Поэтому должнику лучше сразу оплатить задолженность после уведомления.

Как отмечает Вепрецкая, большинство граждан добросовестно оплачивает свои долги после получения уведомления. Примерно 1-2% — это злостные неплательщики.

При наличии исполнительного листа с задолженностью за ЖКХ, выезд за границу станет проблематичным до тех пор, пока долг не будет погашен. Это касается любого размера долга. Даже если сумма составляет 500 рублей, выезд будет невозможен, заключила Татьяна Вепрецкая.

Уточнения

Исполнительный лист — вид исполнительного документа. Выдается на основании решений, приговоров и иных судебных актов, подлежащих исполнению. В исполнительном листе приводится резолютивная часть решения, указывается наименование и адрес суда, его выдавшего, номер дела, по которому выдан лист, дата вынесения решения и дата его вступления в законную силу (или указание на немедленное исполнение), дата выдачи самого листа, сведения о должнике и взыскателе (для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, для должника также — год и место рождения, место работы (если оно известно); для организаций — наименование и юридический адрес).





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