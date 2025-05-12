Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не посудомоечная машина — это ваш новый кухонный психотерапевт
Николь Кидман сбросила 20 лет за один вечер — благодаря этой стрижке
Эти микроповреждения укрепляют протез и продлевают его жизнь — но как
Разоблачение бытовой привычки, из-за которой ломаются посудомойки
Болгария ждёт: новая экотропа обещает незабываемые впечатления — раскройте тайны древности
Три напитка, которые делают с организмом то, на что кремы не способны
Пока все вспоминали Барановскую, у Аршавина родилась дочь — и крестил её Кержаков
Аромат ванили и жареного теста: эти пончики превращают кухню в сказку
Четыре выходных подряд в июне: как будут отдыхать россияне

Жить в своё удовольствие: когда долги за ЖКХ у зазвездившихся превышают шестизначные суммы

2:07
Экономика

В наши дни уже мало кого удивляет информация о том, что у знаменитостей накапливаются значительные долги за жилищно-коммунальные услуги, порой превышающие шестизначные суммы.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Когда у "зазвездившейся личности" насыщенная жизнь, то, возможно, нет времени на отслеживание квитанций по ЖКХ. В итоге накапливаются значительные долги за жилищно-коммунальные услуги. Для некоторых знаменитостей это может даже стать очередным способом привлечения внимания к себе. Вдруг забыли? Но в любом случае им нужно будет оплатить расходы за удовольствие "жить в свое удовольствие". Только вот управляющим компаниям (а также государству) эти злостные неплательщики доставляют массу проблем.

В связи с этим редакция Pravda. Ru попросила Татьяну Вепрецкую, директора АНП "Национальный Жилищный Конгресс", рассказать, какие меры борьбы со злостными неплательщиками существуют и при каком долге за ЖКХ не выпускают за границу.

В первую очередь, по словам эксперта, должника уведомляют о наличии задолженности, а затем инициируется судебное разбирательство. Судебные процедуры обходятся дорого, так как взыскиваются не только сами долги, но и пени, неустойки, а также все судебные расходы. Если требуется нанять стороннего юриста, то эти затраты также ложатся на должника, включая судебные издержки и госпошлину, которая сейчас возросла. Поэтому должнику лучше сразу оплатить задолженность после уведомления.

Как отмечает Вепрецкая, большинство граждан добросовестно оплачивает свои долги после получения уведомления. Примерно 1-2% — это злостные неплательщики.

При наличии исполнительного листа с задолженностью за ЖКХ, выезд за границу станет проблематичным до тех пор, пока долг не будет погашен. Это касается любого размера долга. Даже если сумма составляет 500 рублей, выезд будет невозможен, заключила Татьяна Вепрецкая.

Уточнения

Исполнительный лист — вид исполнительного документа. Выдается на основании решений, приговоров и иных судебных актов, подлежащих исполнению. В исполнительном листе приводится резолютивная часть решения, указывается наименование и адрес суда, его выдавшего, номер дела, по которому выдан лист, дата вынесения решения и дата его вступления в законную силу (или указание на немедленное исполнение), дата выдачи самого листа, сведения о должнике и взыскателе (для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, для должника также — год и место рождения, место работы (если оно известно); для организаций — наименование и юридический адрес).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Домашние животные
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал Аудио 
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Это не посудомоечная машина — это ваш новый кухонный психотерапевт
Николь Кидман сбросила 20 лет за один вечер — благодаря этой стрижке
Эти микроповреждения укрепляют протез и продлевают его жизнь — но как
Разоблачение бытовой привычки, из-за которой ломаются посудомойки
Болгария ждёт: новая экотропа обещает незабываемые впечатления — раскройте тайны древности
Три напитка, которые делают с организмом то, на что кремы не способны
Пока все вспоминали Барановскую, у Аршавина родилась дочь — и крестил её Кержаков
Жить в своё удовольствие: когда долги за ЖКХ у зазвездившихся превышают шестизначные суммы
Аромат ванили и жареного теста: эти пончики превращают кухню в сказку
Четыре выходных подряд в июне: как будут отдыхать россияне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.