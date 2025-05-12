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Экономия на продуктах без жертв! 7 способов снизить расходы

2:23
Экономика

В условиях роста цен на продукты важно научиться правильно планировать свои расходы, чтобы избежать лишних затрат. Экономия на продуктах не означает отказ от качества или вредных привычек. Наоборот, разумный подход поможет вам не только сэкономить деньги, но и улучшить качество питания.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Составляйте список покупок

Перед походом в магазин всегда составляйте список необходимых продуктов. Это поможет избежать спонтанных покупок, которые часто оказываются ненужными. Кроме того, так вы будете уверены, что не забудете о чем-то важном.

Планируйте меню на неделю

Составление меню на неделю позволяет заранее учесть, какие продукты можно использовать повторно. Например, если купили курицу, ее можно использовать для нескольких блюд: от супа до запеканки. Такой подход снижает количество порченых продуктов.

Покупайте продукты оптом

Продукты, такие как крупы, паста, консервация и замороженные овощи, можно купить оптом и хранить длительное время. Это особенно актуально для товаров, которые не портятся, и которых часто не хватает.

Следите за акциями и скидками

Продукты, которые регулярно используются, можно купить по акциям или со скидкой. Важно не только следить за рекламными предложениями, но и не поддаваться на маркетинговые уловки. Сравнивайте цены и проверяйте, действительно ли скидка выгодная.

Покупайте сезонные продукты

Сезонные овощи и фрукты обычно стоят дешевле. Продукты, которые растут в вашем регионе, в сезон будут наиболее доступными по цене и содержат больше полезных веществ. Поддержите местных производителей и получайте свежие продукты по выгодным ценам.

Не покупайте готовую еду и полуфабрикаты

Готовые блюда и полуфабрикаты, хоть и удобны, часто бывают значительно дороже, чем те же продукты, приготовленные в домашних условиях. Готовьте сами, используя базовые продукты, и это сэкономит немало средств.

Храните продукты правильно

Чтобы избежать порчи продуктов и их перерасхода, храните их в соответствии с рекомендациями. Многие продукты можно заморозить или засушить, чтобы они не испортились до использования.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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