США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?

По итогам переговоров в Женеве США и Китай пришли к соглашению, которое должно значительно сократить торговый дефицит Америки. Об этом сообщил источник агентства Reuters.
Торговый представитель США Джеймисон Грир описал итог соглашения как важный шаг в сторону сокращения торгового дефицита США, который составляет $1,2 трлн. Он отметил, что достигнутое соглашение с китайскими партнёрами позволит существенно снизить этот показатель.
Скотт Бессент, глава Минфина США, отметил, что точные детали соглашения будут раскрыты 12 мая. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп в курсе всех результатов переговоров и поддерживает решение.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
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