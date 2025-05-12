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США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?

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Экономика

По итогам переговоров в Женеве США и Китай пришли к соглашению, которое должно значительно сократить торговый дефицит Америки. Об этом сообщил источник агентства Reuters.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Результаты переговоров

Торговый представитель США Джеймисон Грир описал итог соглашения как важный шаг в сторону сокращения торгового дефицита США, который составляет $1,2 трлн. Он отметил, что достигнутое соглашение с китайскими партнёрами позволит существенно снизить этот показатель.

Подробности сделки

Скотт Бессент, глава Минфина США, отметил, что точные детали соглашения будут раскрыты 12 мая. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп в курсе всех результатов переговоров и поддерживает решение.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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