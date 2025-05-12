США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам переговоров в Женеве США и Китай пришли к соглашению, которое должно значительно сократить торговый дефицит Америки. Об этом сообщил источник агентства Reuters.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Результаты переговоров

Торговый представитель США Джеймисон Грир описал итог соглашения как важный шаг в сторону сокращения торгового дефицита США, который составляет $1,2 трлн. Он отметил, что достигнутое соглашение с китайскими партнёрами позволит существенно снизить этот показатель.

Подробности сделки

Скотт Бессент, глава Минфина США, отметил, что точные детали соглашения будут раскрыты 12 мая. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп в курсе всех результатов переговоров и поддерживает решение.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

