Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября

Большинство таксистов в России по-прежнему предпочитают европейские автомобили. Несмотря на рост китайского автопрома и поддержку отечественного производства, машины из Европы продолжают уверенно лидировать. Почему так происходит?
По данным Национального совета такси (НСТ), на каждые четыре европейские машины в российских таксопарках приходится лишь две китайские и полторы российской сборки. Такие данные получены по результатам опроса 100 крупнейших таксомоторных компаний страны.
Китайские автомобили набирают популярность: у 23% опрошенных компаний они составляют как минимум половину автопарка. Российские машины — у 32% компаний.
"Перевозчики выбирают европейские автомобили, потому что они дают оптимальный баланс между доходами и расходами", — объясняет Наталия Лозинская, исполнительный директор НСТ.
Сейчас компании продолжают использовать машины, купленные 3-5 лет назад, и параллельно ищут возможности приобрести новые авто европейской сборки.
При этом участники рынка выражают обеспокоенность будущими ограничениями. Таксомоторное сообщество не поддерживает инициативу о жёсткой локализации, которую сейчас рассматривает Госдума.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2025 года в такси смогут работать только машины с уровнем локализации не ниже 3 200 баллов, либо автомобили, собранные по специальным контрактам (СПИК) в период с 2022 по 2025 годы. Лозинская отмечает, что этого объёма моделей может не хватить, чтобы обеспечить спрос таксопарков.
Такси́ (от фр. Taximètre "счётчик цены") — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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