Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только казино: как Монако превращается в туристический центр мира
Поедая соплеменников: уникальная гусеница собирает останки в защитный кокон
Шок для помидоров, мучение для хлеба, прощай, сладость бананов: эти продукты никогда не кладите в холодильник
Восстановить можно всё: в загородном особняке Анатолия Цоя вспыхнул пожар
Эти цветы переживут и июль, и вашу забывчивость — полив им не нужен
Бонобо против законов джунглей: секрет власти самок в сообществах
Забыла про весы, диеты и калории — и наконец обрела идеальное тело
Зорсы — дикая красота природы, не предназначенная для покорности
Блестят, но не берут: иномарки в автосалонах пылятся, а старенькие японки летят из Владивостока

Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября

1:56
Экономика

Большинство таксистов в России по-прежнему предпочитают европейские автомобили. Несмотря на рост китайского автопрома и поддержку отечественного производства, машины из Европы продолжают уверенно лидировать. Почему так происходит?

Такси
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Такси

Европейцы — вне конкуренции

По данным Национального совета такси (НСТ), на каждые четыре европейские машины в российских таксопарках приходится лишь две китайские и полторы российской сборки. Такие данные получены по результатам опроса 100 крупнейших таксомоторных компаний страны.

Китайские автомобили набирают популярность: у 23% опрошенных компаний они составляют как минимум половину автопарка. Российские машины — у 32% компаний.

Экономика против локализации

"Перевозчики выбирают европейские автомобили, потому что они дают оптимальный баланс между доходами и расходами", — объясняет Наталия Лозинская, исполнительный директор НСТ.

Сейчас компании продолжают использовать машины, купленные 3-5 лет назад, и параллельно ищут возможности приобрести новые авто европейской сборки.

При этом участники рынка выражают обеспокоенность будущими ограничениями. Таксомоторное сообщество не поддерживает инициативу о жёсткой локализации, которую сейчас рассматривает Госдума.

Что грозит автопаркам с 2025 года

Согласно законопроекту, с 1 октября 2025 года в такси смогут работать только машины с уровнем локализации не ниже 3 200 баллов, либо автомобили, собранные по специальным контрактам (СПИК) в период с 2022 по 2025 годы. Лозинская отмечает, что этого объёма моделей может не хватить, чтобы обеспечить спрос таксопарков.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre "счётчик цены") — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

"Ситимо́бил" — онлайн-сервис заказа такси, доставки и грузоперевозок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Домашние животные
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал Аудио 
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Домашние животные
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Последние материалы
Эти цветы переживут и июль, и вашу забывчивость — полив им не нужен
Бонобо против законов джунглей: секрет власти самок в сообществах
Забыла про весы, диеты и калории — и наконец обрела идеальное тело
Зорсы — дикая красота природы, не предназначенная для покорности
Блестят, но не берут: иномарки в автосалонах пылятся, а старенькие японки летят из Владивостока
Секрет крепких мышц после 65: неожиданный помощник ждет вас дома
Французская идиллия: Марсейян превращает отдых в настоящую гастрономическую одиссею
Возраст — не преграда: что открыл для себя на 70-м году жизни астронавт в космосе
Об уходе за компостом: как обеспечить его качественное разложение
Певцу Егору Криду грозит штраф за содержимое музыкального клипа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.