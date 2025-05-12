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Суд оштрафует Google на сотни миллионов: Sports.ru восстановят доступ

1:58
Экономика

Московский арбитражный суд вынес решение в пользу спортивного издания Sports. ru: Google и её российская "дочка" должны вернуть доступ ко всем цифровым сервисам компании. В противном случае — ежедневные штрафы, сумма которых будет стремительно расти.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Что решил суд

Суд признал недействительным односторонний отказ Google от выполнения условий соглашения с ООО "Спортс.ру". В частности, речь шла об удалении аккаунта компании из Google Play. Согласно решению суда, корпорация обязана:

  • восстановить аккаунт Sports. ru в Google Play;
  • вернуть доступ к рабочей платформе Google Workspace;
  • восстановить работу на платформах Android-разработки и Play Console;
  • обеспечить возможность распространения приложения на территории РФ и СНГ.

"Признать недействительным односторонний отказ ООО "Гугл" и Google LLC от исполнения обязательств… выразившийся в удалении аккаунта ООО "Спортс.ру" с сервиса Google Play", — говорится в решении суда.

Штрафные меры

Если компания не выполнит решение суда в течение пяти дней после его вступления в силу, начнёт начисляться неустойка: 100 тысяч рублей в день за первую неделю. Далее — сумма будет удваиваться каждую последующую неделю. Верхний предел этой санкции — 10 тысяч раз по 100 тысяч рублей. Но после 9 месяцев ограничения снимаются — штраф будет начисляться бесконечно.

Также суд взыскал с ответчиков госпошлину в размере 12 тысяч рублей, а Sports. ru вернули 6 тысяч из бюджета как излишне уплаченные при подаче иска. При этом Google пыталась добиться отклонения иска, но суд частично удовлетворил требования истца.

Контекст

Иск был подан в сентябре 2024 года и касался соглашения от 1 февраля 2021 года. На момент рассмотрения дела российское ООО "Гугл" находилось в стадии ликвидации (с октября 2023 года) и признано банкротом. Долг Google перед Россией по административным делам оценивается в два ундециллиона рублей — цифра с 36 нулями. Возвращение компании на рынок возможно только при полном исполнении решений суда.

Уточнения

Sports″ ("Спортс″" до марта 2024 года — Sports.ru) — российское спортивное интернет-издание, основанное 1 декабря 1998 года Станиславом Гридасовым.

Google (МФА [ɡuːɡl]) — крупнейшая в мире поисковая система интернета, принадлежащая корпорации Google Inc. Основана в 1998 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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