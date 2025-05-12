Российская клубника сэкономит вам деньги: цены упадут в два-три раза

Снижение цен на клубнику ожидается в мае. Как сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, стоимость ягоды существенно уменьшится благодаря местному урожаю.
Игорь Балынин пояснил, что с приходом клубники, выращенной в России, цены на этот продукт снизятся в два-три раза по сравнению с апрелем.
Это связано с рядом факторов, включая уменьшение расходов на доставку и сокращение количества посредников, пишет "Прайм".
Эксперт отметил, что стоимость клубники упадет благодаря более короткому пути доставки местных ягод, в отличие от импортных, что положительно скажется на конечной цене в магазинах.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.