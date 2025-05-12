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Российская клубника сэкономит вам деньги: цены упадут в два-три раза

0:48
Экономика

Снижение цен на клубнику ожидается в мае. Как сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, стоимость ягоды существенно уменьшится благодаря местному урожаю.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Местная клубника и снижение цен

Игорь Балынин пояснил, что с приходом клубники, выращенной в России, цены на этот продукт снизятся в два-три раза по сравнению с апрелем.

Это связано с рядом факторов, включая уменьшение расходов на доставку и сокращение количества посредников, пишет "Прайм".

Причины падения цен

Эксперт отметил, что стоимость клубники упадет благодаря более короткому пути доставки местных ягод, в отличие от импортных, что положительно скажется на конечной цене в магазинах.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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