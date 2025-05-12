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Франция возглавила составление новых санкций ЕС против России

1:00
Экономика

В рамках подготовки 17-го пакета санкций Евросоюза против России Франция сыграла ключевую роль. По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, почти половина всех ограничений была предложена именно Францией.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Frédéric BISSON, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Франции

Франция в центре формирования санкций

В интервью радио France Inter глава МИД Франции отметил, что Европа уже несколько недель работает над новым пакетом санкций.

Франция, по его словам, активно участвовала в процессе, и его министерство сформулировало половину всех определений для этого пакета, который уже находится на стадии принятия.

17-й санкционный пакет: кто попадет под ограничения

7 мая агентство Bloomberg сообщило, что в рамках 17-го пакета санкций Евросоюз может внести несколько крупных российских компаний, среди которых оказались "Сургутнефтегаз" и страховая компания ВСК.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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