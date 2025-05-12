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Криптовалюта снова рвётся ввысь: биткоин превысил $105 тысяч

1:06
Экономика

На криптовалютных торгах зафиксирован новый скачок стоимости биткоина — впервые с 31 января его цена снова превысила отметку в $105 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Биткоин
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Резкий подъём — и откат спустя минуты

По состоянию на 04:05 мск курс биткоина достиг впечатляющих $105 032. Однако уже через 14 минут динамика изменилась — цена опустилась до $104 495, что эквивалентно снижению на 0,61%.

К 04:50 мск криптовалюта продолжила корректировку и торговалась на уровне $103 954.

Контекст: как менялся курс в последние месяцы

7 апреля биткоин опускался ниже $75 тыс. — это было первое столь сильное падение с ноября 2024 года. Несмотря на волатильность, интерес инвесторов к цифровым активам сохраняется.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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