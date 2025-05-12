Криптовалюта снова рвётся ввысь: биткоин превысил $105 тысяч

На криптовалютных торгах зафиксирован новый скачок стоимости биткоина — впервые с 31 января его цена снова превысила отметку в $105 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
По состоянию на 04:05 мск курс биткоина достиг впечатляющих $105 032. Однако уже через 14 минут динамика изменилась — цена опустилась до $104 495, что эквивалентно снижению на 0,61%.
К 04:50 мск криптовалюта продолжила корректировку и торговалась на уровне $103 954.
7 апреля биткоин опускался ниже $75 тыс. — это было первое столь сильное падение с ноября 2024 года. Несмотря на волатильность, интерес инвесторов к цифровым активам сохраняется.
Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
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