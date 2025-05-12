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Уважуха от американцев. Как МиГ-15 завоевал небо над планетой

2:04
Экономика » Производство » Авиация

Американцы уважали МиГ-15 потому, что этот советский истребитель стал для них серьёзным и неожиданным вызовом во время Корейской войны.

МиГ-15 в Ковылкино
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МиГ-15 в Ковылкино

Давайте назовём основные причины уважения:

Совершенная аэродинамика

МиГ-15 имел стреловидное крыло и мощную турбореактивную установку — он был одним из первых массовых истребителей, способных уверенно летать на околозвуковых скоростях. Это сделало его прямым конкурентом американского F-86 Sabre.

Угроза для бомбардировщиков

До появления МиГ-15 ВВС США доминировали в небе, особенно благодаря тяжёлым бомбардировщикам B-29. Но МиГ-15 начал легко сбивать эти самолёты, став настоящим кошмаром для стратегической авиации.

Мощное вооружение

МиГ-15 был оснащён 37-мм пушкой Н-37 и двумя 23-мм пушками, что делало его особенно эффективным против тяжёлых целей. Его залпа часто хватало, чтобы уничтожить самолёт одним попаданием — американские пилоты это прекрасно знали.

Опасный противник в манёвренном бою

Несмотря на ограниченную электронику и прицелы, МиГ-15 показывал отличные лётные характеристики на высоте. Американские пилоты признавали, что в руках опытного лётчика — особенно советского или китайского аса — этот самолёт был крайне опасен.

Неожиданное технологическое превосходство

Для США было шоком, что СССР смог за короткий срок создать реактивный истребитель такого уровня. Многие даже не верили, что страна, которую они считали технологически отсталой, смогла спроектировать и построить машину, способную конкурировать с лучшими образцами НАТО.

Американские пилоты уважали МиГ-15 настолько, что иногда называли воздушные бои с ним "реальной школой пилотажа" — особенно в районе знаменитой "МиГ-аллеи" в небе над Кореей.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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