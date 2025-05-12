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Сладкий провал: покупатели разгневаны стоимостью и качеством шоколадных новинок в дубайском стиле

1:09
Экономика

Британские покупатели выразили недовольство продукцией производителя сладостей, в частности, шоколадными батончиками, позиционируемыми "в дубайском стиле".

Дубайский шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by WiseWoman, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дубайский шоколад

По мнению многих, эти изделия не оправдывают ожиданий и имеют завышенную цену (около 10 фунтов стерлингов, то есть около 1081 руб.)

Два премиальных шоколадных батончика, созданных под вдохновением от популярной ближневосточной закуски, получили одни из самых низких оценок среди шоколадной продукции.

Примечательно, что батончик Big Daddy Pistachio, представленный в апреле, получил всего 3,1 балла из 5. Шоколадный батончик Lindt в дубайском стиле с фисташками и нугой получил еще более низкую оценку — 2,8 балла из 5.

Некоторые покупатели, поставившие батончикам одну звезду, отмечали, что он "не оправдал шумихи" и "не стоит своих денег". Другие критиковали его за "ужасный вкус", "отсутствие вкуса фисташек" и общее "разочарование", пишет The Sun.

 

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая (лат. Pistacia vera)
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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