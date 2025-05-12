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Эксперт предупреждает: в России зарплаты перестанут расти так резко — вот почему

1:41
Экономика

Темпы роста зарплат в России к 2025–2026 годам по ожиданиям экспертов снизятся из-за сокращения дефицита кадров.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Виктора Ляшка, ведущего сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Резкий подъём доходов населения в 2023–2024 годах, по его мнению, был обусловлен именно дефицитом кадров.

Эксперт отмечает, что дефицит кадров достиг своего пика и начал ослабевать, что подтверждается данными о безработице в январе и феврале 2024 года — она увеличилась незначительно по сравнению с концом 2023 года. Одновременно сокращается количество открытых вакансий, что указывает на выравнивание спроса и предложения на рынке труда.

Прогноз Минэкономразвития также указывает на замедление роста зарплат. Официальные оценки предполагают, что реальный рост зарплат в 2024 году составит 7%, а в 2025-м — 5,7%. Эксперты допускают, что фактические показатели могут быть немного ниже из-за текущей статистики.

Таким образом, хотя заработные платы будут продолжать расти, темпы их роста после 2024 года снизятся из-за естественного насыщения рынка труда и изменений в экономической политике. Эксперты советуют работодателям и гражданам учитывать эту тенденцию при долгосрочном планировании.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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