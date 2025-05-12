Ваша пенсия может вырасти на 25%! Долгосрочные сбережения

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вступление в программу долгосрочных сбережений может помочь увеличить пенсию, такое мнение высказал доцент института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета Вадим Ковригин.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

По его словам, для повышения будущей пенсии важно рассмотреть возможность участия в долговременных сбережениях. В течение первых десяти лет государство будет софинансировать взносы на уровне не менее 25%, а доходность в первый год может превысить 15% в большинстве фондов.

Размер пенсии также зависит от стажа работы и отчислений с зарплаты в Социальный фонд, что влияет на индивидуальные пенсионные коэффициенты. На 1 февраля 2025 года средняя пенсия работающих граждан составляет примерно 20 928 рублей, а для неработающих — 23 800 рублей. Для тех, кто не достигает необходимого уровня пенсионного обеспечения, предусмотрена социальная пенсия в размере около 15 000 рублей с дополнительными выплатами до прожиточного минимума, согласно "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.