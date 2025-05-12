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Как импорт яблок из Китая изменил российский рынок: цифры первых трёх месяцев 2025 года

1:06
Экономика

В январе — марте 2025 года Китай поставил в Россию яблоки на сумму 12,4 миллиона долларов, что является максимальным показателем с 2019 года, согласно анализу данных китайской таможни.

Яблоки
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки

По информации ведомства, объем отгрузок китайских яблок в Россию увеличился в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российский рынок стал седьмым по величине для китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером среди стран-импортеров оказалась Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела яблок на 38 миллионов долларов. В тройку также вошли Вьетнам с 37 миллионами и Филиппины с 31 миллионом долларов.

В целом Китай в первом квартале экспортировал яблоки на сумму 253,1 миллиона долларов, что на 5% меньше по сравнению с годом ранее, согласно РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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