Невероятно! В России начали меньше покупать средства, предотвращающие беременность

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе — марте 2025 года продажи средств контрацепции через аптечные сети, включая пероральные контрацептивы и презервативы, составили 10,1 миллиона упаковок.

Фото: commons.wikimedia.org by HuBar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Аптека

Это на 12% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно обзору DSM Group, который имеется у "Ведомостей".

Продажи гормональных пероральных контрацептивов в начале года составили 4,8 миллиона упаковок, что на 9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Продажи презервативов также снизились на 12%, составив 4,2 миллиона штук.

Ранее сообщалось, что в течение первых десяти месяцев 2024 года россияне потратили 5,9 миллиарда рублей на приобретение свыше 1 миллиона упаковок отечественных дженериков препарата оземпик (международное непатентованное название – семаглутид).

Уточнения

Контрацепция (от новолат. contraceptio — исключение) — предотвращение беременности механическими (презервативы, шеечные колпачки и другое), химическими (например, влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и другими противозачаточными средствами и способами.





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