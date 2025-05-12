5% доходности от жилья: стоит ли инвестировать в недвижимость сегодня

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России средняя доходность от недвижимости в 2025 году составляет около 5%, согласно информации инвесторов. Жилая недвижимость практически не обеспечивает прироста капитала.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Александр Волгин, глава инвестиционной платформы "Лендли", отметил, что в условиях, когда квартиры не сильно дорожают, жилая недвижимость приносит около 5% годовых, в то время как коммерческая недвижимость может давать доходность от 8% до 12% (без учета капитализации актива).

Издание "РБК Инвестиции" указывает на то, что в нынешних экономических условиях инвестиции в недвижимость имеют сравнительно низкую доходность, особенно если речь идет о покупке для сдачи в аренду. Это значительно ниже доходности банковских депозитов, которая сейчас составляет 21-22% годовых, что делает жилую недвижимость менее привлекательной с точки зрения прироста капитала.

Тем не менее, недвижимость сохраняет свою популярность благодаря защищённости: объект остается в собственности инвестора. Наиболее распространёнными способами получения пассивного дохода являются покупка недвижимости для сдачи в аренду и флиппинг (покупка для последующей перепродажи).

Эксперты также подчеркивают, что доходность жилой недвижимости зависит от уровня ключевой ставки, спроса на арендное жилье и локации.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.