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Неработающие, но обеспеченные: пусть платят фиксированный налог

1:49
Экономика

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил рассмотреть возможность введения фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и взносов в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих обеспеченных граждан — таких как рантье, дети богатых родителей и домохозяйки.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

По его мнению, для официально неработающих граждан, получающих теневые доходы и "профессиональных бездельников", такая мера была бы уместной, так как они пользуются социальными благами, не внося ничего в государственный бюджет. В колонке для РБК Сафонов обсуждает, как можно вовлечь неработающих в рынок труда в условиях рекордного дефицита кадров, замечая, что из почти 15 миллионов неработающих россиян трудоспособного возраста лишь около 1,5 миллиона теоретически могут быть задействованы.

Он отмечает, что многие из них либо уже работают нелегально, либо не желают трудиться. Сафонов подчеркивает, что одним из способов "обеления" доходов обеспеченных неработающих является введение обязательных минимальных страховых взносов и фиксированного НДФЛ. Он также указывает, что вовлечение в трудовую деятельность рантье является сложной задачей, так как они уже имеют достаточный доход.

Поэтому, по его мнению, основной подход к решению проблемы — это обеление, поскольку многие рантье, особенно в сфере недвижимости, продолжают зарабатывать "в тени". Для этого необходимы меры, включая обязательные страховые взносы в систему ОМС и уплату фиксированного налога на доходы для тех, кто не может предоставить доказательства законного происхождения своих средств.

Уточнения

Рантье́ (фр. rentier от rente — рента) — лица, живущие за счёт ренты, то есть доходов, получаемых с капитала, как правило, размещённого в виде банковских вкладов, ценных бумаг, доходной недвижимости, земли, бизнеса, а также за счёт доходов, получаемых от авторских прав и гонораров.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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