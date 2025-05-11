Языка не знают, работают в сомнительных фирмах и устраивают ДТП со смертельным исходом: Трамп ужесточил требования к водитепям фур

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно президент Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий требования к владению английским языком для обладателей прав CDL, управляющих большегрузным транспортом в США.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовик

Причиной тому послужила не только тревожная статистика смертельных ДТП с участием фур, управляемых наемными водителями с сомнительной квалификацией и слабым знанием языка, но и вовлеченность этих же компаний в другие серьезные правонарушения, такие как махинации с грузоперевозками и хищение грузов.

Появился новый термин для обозначения таких компаний — "перевозчики-призраки". Они зачастую зарегистрированы по фиктивным адресам, не являющимся их фактическим местом деятельности, где никогда не встретишь их грузовики.

Типичный пример: 45-летний Андрей Дмитерко, водитель грузовика, был арестован и обвинен в непредумышленном убийстве по двум пунктам. Примечательно, что Дмитерко прибыл в Штаты с Украины по рабочей визе, и в связи с этим возникают серьезные вопросы к транспортной компании "4 US Transportation Company", в которой он работал, чей адрес был зарегистрирован .... в пиццерии в Дариене, штат Иллинойс, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.





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