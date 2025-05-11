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Зарплата за пределами рыночной борьбы: местные фирмы теряют работников в битве с Росатомом

1:14
Экономика

Предприниматели Краснознаменского округа Калининградской области обратились к губернатору Алексею Беспрозванных с жалобами на нехватку кадров, вызванную строительством гигафабрики "Росатома" под Неманом. 

Один из дивизионов Росатома
Фото: Пресс-служба Росатома
Один из дивизионов Росатома

По их словам, открытие завода "Росатома" создает проблемы с привлечением сотрудников, поскольку компания нанимает работников со всей России, и потому конкурировать с крупной корпорацией очень сложно, это создает трудности для местных предприятий.

Бизнес-лидеры попросили губернатора повлиять на руководство "Росатома", чтобы компания активнее привлекала сотрудников из других регионов, так как местные предприятия не могут предложить зарплату выше ста тысяч рублей, в то время как "Росатом" платит такие деньги даже простым работникам.

Алексей Беспрозванных сообщил, что строительная готовность завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане составляет уже 80%. Информация о начале строительства этого завода на месте недостроенной БАЭС появилась в октябре 2022 года, а запуск гигафабрики планируется в сентябре 2025 года, пишет newkaliningrad.

Уточнения

Корпора́ция (от лат. corpus — тело) — организация бизнеса, основанная на долевой собственности и раздельной функции собственника и управления.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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