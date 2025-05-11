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Сравнение зарплат вахтовиков: где можно заработать более 100 тыс. рублей

1:35
Экономика

Самыми "вахтовыми" регионами по итогам первых трех месяцев стали в основном дальневосточные территории.

Рабочий на заводе
Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий на заводе

В Забайкальском крае и Магаданской области на вахту приходится треть всех открытых там вакансий (по 33%), в Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО и Амурской области — по 26%.

Наиболее востребованными профессиями за пределами родного региона являются водители (14% от всех вахтовых вакансий), машинисты (10%), разнорабочие (8%), а также слесари, сантехники (по 5%) и токари, фрезеровщики, шлифовщики, сварщики и электромонтажники (по 4%).

Медианная предлагаемая зарплата по вахтовым вакансиям в России составляет 154,5 тыс. руб., что в два раза превышает средний уровень предложений на рынке труда (74 тыс. руб.). Наиболее высокие зарплаты работодатели готовы предложить вахтовикам в Магаданской области (в среднем 188 тыс. руб.), Якутии (181,3 тыс.) и Новосибирской области (174,9 тыс.).

Также отмечается, что достаточно высокие зарплаты вахтовикам готовы предложить компании из Санкт-Петербурга (164,2 тыс.) и Калининградской области (более 158 тыс.) в Северо-Западном федеральном округе, сообщают эксперты hh. ru.

Уточнения

Медианная зарплата — это срединная зарплата, при которой половина (50 %) работников России или региона получает меньше этого уровня, а половина (50 %) — больше её. Данный показатель точнее отражает ситуацию, чем среднемесячная зарплата.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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