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5 ключевых моментов о соглашении России и Вьетнама по АЭС: как изменится энергетический ландшафт страны

2:12
Экономика

Согласно совместной декларации, опубликованной на сайте Кремля, Россия и Вьетнам достигли соглашения о подписании межправительственных документов, касающихся строительства атомной электростанции на вьетнамской территории.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

В декларации, озаглавленной "Об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе", подчеркивается стремление сторон провести оперативные переговоры и заключить необходимые соглашения для реализации проекта АЭС.

В документе говорится о планах применения передовых технологий при строгом соблюдении стандартов ядерной и радиационной безопасности, что должно способствовать социально-экономическому развитию Вьетнама.

Стороны также подтвердили важность активизации сотрудничества в рамках проекта создания Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, а также необходимость развития кооперации в области возобновляемых и экологически чистых источников энергии.

По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, визит вьетнамской делегации ознаменовал начало нового этапа сотрудничества, направленного на создание крупной атомной электростанции. Он отметил, что динамика развития экономики Вьетнама делает атомную энергетику практически безальтернативным вариантом для страны. "Росатом" предлагает Вьетнаму свой реактор ВВЭР-1200, пишет "Интерфакс".

Лихачев добавил, что предстоят переговоры по техническим аспектам, юридическому оформлению и финансовому обеспечению проекта, которые уже начались. "Росатом" также подписал "дорожную карту" по развитию мирного атома во Вьетнаме до 2030 года.

Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности российских компаний в строительстве и модернизации гидроэнергетических объектов во Вьетнаме.

Ранее сообщалось о готовности "Росатома" предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200, и страна решила возобновить проект АЭС "Ниньтхуан-1", приостановленный в 2016 году.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор — устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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