Торговая война в действии: грузоперевозки между США и Китаем упали на 40% — как это скажется на ценах

Компания Maersk, одна из крупнейших судоходных компаний в мире, сообщила о снижении объема грузоперевозок между США и Китаем до 40%.
Причиной такого резкого спада стал торговый конфликт, инициированный президентом Дональдом Трампом, который привел к высоким тарифам на значительную часть китайского импорта. В результате уменьшилось количество судов, доставляющих грузы в американские порты, поскольку ведение бизнеса с Китаем стало экономически невыгодным для многих компаний.
По словам Марио Кордеро, директора порта Лонг-Бич, текущие показатели хуже, чем во время пандемии. Если ситуация не изменится в ближайшее время, потребители могут столкнуться с ростом цен и дефицитом товаров, пишет CNN.
Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
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