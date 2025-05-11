Торговая война в действии: грузоперевозки между США и Китаем упали на 40% — как это скажется на ценах

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Maersk, одна из крупнейших судоходных компаний в мире, сообщила о снижении объема грузоперевозок между США и Китаем до 40%.

Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ порт

Причиной такого резкого спада стал торговый конфликт, инициированный президентом Дональдом Трампом, который привел к высоким тарифам на значительную часть китайского импорта. В результате уменьшилось количество судов, доставляющих грузы в американские порты, поскольку ведение бизнеса с Китаем стало экономически невыгодным для многих компаний.

По словам Марио Кордеро, директора порта Лонг-Бич, текущие показатели хуже, чем во время пандемии. Если ситуация не изменится в ближайшее время, потребители могут столкнуться с ростом цен и дефицитом товаров, пишет CNN.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





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