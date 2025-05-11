Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 ключевых моментов о соглашении России и Вьетнама по АЭС: как изменится энергетический ландшафт страны
Как сделать так, чтобы одежда пахла свежестью — без капли воды и порошка
Секрет пышного кориандра: в каждом семени — двойной росток
Порядок без напряга: лайфхаки для тех, кто терпеть не может убираться
Советский плацкарт: романтика и реалии железной дороги
Хвостатый троянский конь: вирус птичьего гриппа нашёл себе нового союзника
Жизнь как на открытке: что делает Кабу-Фриу раем для жителей и путешественников?
Мурлыка с манерами: 10 признаков, что ваш кот знает, как себя вести
Грунт для рассады: 6 смертельных ошибок, которые убьют урожай

Торговая война в действии: грузоперевозки между США и Китаем упали на 40% — как это скажется на ценах

0:48
Экономика

Компания Maersk, одна из крупнейших судоходных компаний в мире, сообщила о снижении объема грузоперевозок между США и Китаем до 40%.

порт
Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
порт

Причиной такого резкого спада стал торговый конфликт, инициированный президентом Дональдом Трампом, который привел к высоким тарифам на значительную часть китайского импорта. В результате уменьшилось количество судов, доставляющих грузы в американские порты, поскольку ведение бизнеса с Китаем стало экономически невыгодным для многих компаний.

По словам Марио Кордеро, директора порта Лонг-Бич, текущие показатели хуже, чем во время пандемии. Если ситуация не изменится в ближайшее время, потребители могут столкнуться с ростом цен и дефицитом товаров, пишет CNN.

 

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Авто
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды
Еда и рецепты
Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
Торговая война в действии: грузоперевозки между США и Китаем упали на 40% — как это скажется на ценах
Мопед Рига-13 — первый байк школьника
Даже те, кто не любит тыкву, просят добавку: самый нежный суп в этом сезоне
Америка поддержала Россию: Трамп требует от Украины подчиниться предложению Путина
Вот почему машина с ржавыми порогами — это бомба замедленного действия
Сначала туалет — потом тыгдык: зачем кошка срывается с места как пуля
Завял — не значит умер: что делать с овощами, которые жалко, но стыдно есть
Война забрала навсегда: Лариса Долина поделилась личной трагедией, связанной с Днём Победы
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Эти детали делают участок волшебным: никто не верит, что всё из подручного хлама
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.