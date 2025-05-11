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Более 80 производителей: фестиваль Raw Wine Tokyo открывает безграничные возможности для ценителей вина

1:01
Экономика

В Токийском центре Рюцу (Япония) проходит двухдневный фестиваль Raw Wine Tokyo. 

Сомелье наливает вино в бокал
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сомелье наливает вино в бокал

В нем принимают участие более 80 производителей натурального вина со всего мира, включая 11 японских виноделен.

На выставке представлена одна из самых интересных коллекций изысканных, натуральных, органических и биодинамических вин со всего мира, собранных в Токио. 

По прибытии гости получают бокал для дегустации. Также можно познакомиться с производителями, узнать об их процессе изготовления. Все дегустации входят в стоимость билета (от 48 долларов), что открывает безграничные возможности для новых открытий, передает The Japan Times.

По словам Томоми Мэнтон, представителя Raw Wine Tokyo по связям с общественностью, отзывы о прошлогодней выставке, проходившей в B&C Hall в Синагаве, были положительными. На мероприятии присутствовало 2400 гостей

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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