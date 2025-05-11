Первый советский реактивный двигатель: от идеи до взлёта

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Рождение реактивной авиации стало одним из величайших технологических прорывов XX века.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Двигатель РД-170

После Второй мировой войны мир вошёл в эру скоростей, и СССР не остался в стороне. С нуля, в тяжёлых условиях послевоенной разрухи, советские инженеры начали разработку реактивных двигателей, которые впоследствии сделали возможными сверхзвуковые истребители и космические корабли.

Начало этой эпохи положил двигатель РД-10 — первый серийный турбореактивный двигатель, выпущенный в СССР.

Идея и исторический контекст

К концу Второй мировой войны в Германии появились первые реактивные самолёты, в частности Me 262 с турбореактивными двигателями Junkers Jumo 004. СССР, внимательно следивший за развитием немецкой техники, в 1945 году получил доступ к документации и образцам этих двигателей благодаря трофейной программе. Это дало старт советской реактивной школе.

РД-10 — первый шаг

Советский РД-10 был прямым потомком немецкого Jumo 004B. Его разработку начали в 1946 году в ОКБ-117 под руководством Владимира Яковлева и Александра Любимова. Фактически, это была адаптация немецкой технологии с переходом на советские материалы, инструменты и производственные стандарты.

Тип: турбореактивный двигатель прямоточного типа

Тяга: около 900 кгс

Вес: около 720 кг

Топливо: керосин ТС

Особенность: чрезвычайно короткий моторесурс — порядка 25–30 часов, но быстрое производство и простота обслуживания

Производство и испытания

РД-10 начали производить в Казани и Уфе. Первый самолёт, на который установили этот двигатель, — экспериментальный истребитель Як-15. Он впервые взлетел 24 апреля 1946 года.

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