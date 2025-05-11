Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Война забрала навсегда: Лариса Долина поделилась личной трагедией, связанной с Днём Победы
Эти детали делают участок волшебным: никто не верит, что всё из подручного хлама
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Пока вы пьёте витамины, другие просто едят этот суперфуд и никогда не болеют
Появление седых волос — не просто возраст: откровения клеток о болезни, которая атакует тебя
Тренировки не помогают скинуть вес, а даже наоборот: вот почему так происходит
Спрятанная Тоскана: деревня в Италии, в которую вы влюбитесь с первого взгляда
Посудомойка не только для тарелок: 6 вещей, которые отмоет за тебя
Не продал, не покупал, но номера менять надо: в ГИБДД нашли повод вас вызвать

Первый советский реактивный двигатель: от идеи до взлёта

2:10
Экономика » Производство » Авиация

Рождение реактивной авиации стало одним из величайших технологических прорывов XX века.

Двигатель РД-170
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Двигатель РД-170

После Второй мировой войны мир вошёл в эру скоростей, и СССР не остался в стороне. С нуля, в тяжёлых условиях послевоенной разрухи, советские инженеры начали разработку реактивных двигателей, которые впоследствии сделали возможными сверхзвуковые истребители и космические корабли.

Начало этой эпохи положил двигатель РД-10 — первый серийный турбореактивный двигатель, выпущенный в СССР.

Идея и исторический контекст

К концу Второй мировой войны в Германии появились первые реактивные самолёты, в частности Me 262 с турбореактивными двигателями Junkers Jumo 004. СССР, внимательно следивший за развитием немецкой техники, в 1945 году получил доступ к документации и образцам этих двигателей благодаря трофейной программе. Это дало старт советской реактивной школе.

РД-10 — первый шаг

Советский РД-10 был прямым потомком немецкого Jumo 004B. Его разработку начали в 1946 году в ОКБ-117 под руководством Владимира Яковлева и Александра Любимова. Фактически, это была адаптация немецкой технологии с переходом на советские материалы, инструменты и производственные стандарты.

  • Тип: турбореактивный двигатель прямоточного типа
  • Тяга: около 900 кгс
  • Вес: около 720 кг
  • Топливо: керосин ТС

Особенность: чрезвычайно короткий моторесурс — порядка 25–30 часов, но быстрое производство и простота обслуживания

Производство и испытания

РД-10 начали производить в Казани и Уфе. Первый самолёт, на который установили этот двигатель, — экспериментальный истребитель Як-15. Он впервые взлетел 24 апреля 1946 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст
Туризм
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Последние материалы
Спрятанная Тоскана: деревня в Италии, в которую вы влюбитесь с первого взгляда
Посудомойка не только для тарелок: 6 вещей, которые отмоет за тебя
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома
Не продал, не покупал, но номера менять надо: в ГИБДД нашли повод вас вызвать
Кухонный террор: бытовая химия, которая опаснее боевых отравляющих веществ
Джеки Чан возвращается во франшизу Каратэ-пацан спустя 15 лет: новый фильм и сюрпризы
Не просто вода: газированная вода может повлиять на твое тело так, как ты не ожидал
Более 80 производителей: фестиваль Raw Wine Tokyo открывает безграничные возможности для ценителей вина
Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота
Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.