США увеличили поставки дикого риса в Россию: рекордные объёмы в марте

В феврале 2025 года США поставили России дикий рис на сумму $154,7 тыс., а в марте эта цифра возросла до $294,2 тыс., согласно данным американской статистической службы.

Фото: Own work by ProjectManhattan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ рис

Эти показатели стали рекордными с 2015 года, когда закупки американского дикого риса составили $431,7 тыс. Регулярные поставки риса из США были прекращены в марте 2022 года, а последние разовые отгрузки произошли в мае 2024 года.

В марте общий объем поставок дикого риса из США составил $2 млн, причем Россия оказалась главным покупателем. В тройку крупнейших покупателей также вошли Бельгия с поставками на $289 тыс. и Великобритания с $287 тыс. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнения

Цица́ния во́дная или Цицания водяна́я, или Водяной рис, или Зиза́ния водная, или Зизания водяная, или Инде́йский рис, или тускарора (лат. Zizánia aquática) — вид однолетних водных растений из рода Цицания (Zizania) семейства Злаки (Poaceae). Родина растения — Северная Америка. Зёрна дикого риса издавна служили пищей индейцев Северной Америки, собиравших их с лодок вручную. Культивирование этой болотной травы началось всерьёз только в начале 1950-х годов, сначала в США, потом в Канаде и других странах.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.