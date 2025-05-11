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За миниатюрный домик около моря отдали более 25 млн: что кроется на 30 квадратах

1:16
Экономика

Самое компактное жилище Великобритании расположено на побережье в Портлевене, Корнуолл.

домик у моря
Фото: freepik.com by vecstock is licensed under Free More info
домик у моря

Размеры дома компенсируются потрясающим видом на море и непосредственной близостью к пляжу, который находится всего в нескольких шагах.

Ранее дом был продан в 2006 и 2020 годах за 127 000 и 200 000 фунтов стерлингов соответственно.

После январского объявления о продаже он снова перешел в руки неизвестного покупателя за 235 000 фунтов стерлингов (более 25 млн рублей).

Этот небольшой двухэтажный коттедж имеет площадь всего 16,7 квадратных метров на первом этаже и 14,7 квадратных метров на втором. Здесь есть спальня, ванная комната, кухня и гостиная. В миниатюрном доме нет сада, но есть небольшое патио.

В январе агент по недвижимости Том Рид из Mather Partnership, занимавшийся продажей, отметил, что "семья из четырех человек здесь точно не поместится". Но добавил, что компания получила "огромное количество запросов" на покупку этого уникального дома, передает The Sun.

 

Уточнения

Ко́рнуолл — графство и унитарная единица (как часть) на юго-западе Англии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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