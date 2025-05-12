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Не спешите выходить в аэропорту пересадки — сначала узнайте это

3:04
Экономика

Вы знали, что пропуск одного сегмента в билете с пересадкой может лишить вас всего маршрута? Рассмотрим причины.

Самолёт в небе
Фото: Flickr by Papas Dos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт в небе

Когда билет считается единым

Если вы покупаете билет с пересадкой в одной брони — например, Грозный-Стамбул-Берлин, — это единый маршрут, даже если рейсы выполняют разные авиакомпании. В таком случае важно использовать все участки пути, иначе — аннуляция.

А вот если каждый сегмент вы оформляете отдельно — например, первый у Utair, а второй у Turkish Airlines, — это два разных билета. В этом случае неявка на один из рейсов не повлияет на второй.

Почему "пропустить пересадку" — не лучшая идея

Некоторые пассажиры пытаются сэкономить: покупают билет с пересадкой в нужном городе и просто выходят там, не долетая до конечного пункта. Работает такая уловка только если это последний сегмент. Если же вы не появитесь на первом рейсе — "no show" — авиакомпания может отменить весь маршрут.

Как избежать аннуляции билета

Если вы знаете, что не сможете воспользоваться каким-то участком маршрута, предупредите перевозчика. Делать это нужно заранее: обычно минимум за 24 часа, у некоторых — за 30-40 минут до вылета. Например, Utair позволяет сняться с рейса за 40 минут до вылета через сайт или поддержку.

Если вы покупали билет у турагента, лучше связываться напрямую с авиакомпанией — именно вы отвечаете за уведомление перевозчика. Если турагент не успеет, билет могут аннулировать, а деньги — не вернуть.

Опаздываете на рейс? Есть шанс спастись

Если понимаете, что не успеваете на первый перелет — сразу звоните в авиакомпанию. Иногда они предложат альтернативу без штрафов, особенно если у вас уважительная причина. Но опоздание из-за пробки или сна — не считается.

Некоторые перевозчики, как Utair, позволяют сняться с рейса даже за 40 минут до вылета, при условии, что вы ещё не зарегистрировались и в заказе нет детей до 12 лет.

Что с обратным билетом

Иногда, если вы не полетели в одну сторону, но предупредили, обратный рейс сохраняется. Но это зависит от условий тарифа и авиакомпании. В противном случае — аннуляция всей брони.

Можно ли выйти из аэропорта на пересадке

Да, но с нюансами. Если пересадка — в России и есть время, выйти можно свободно. За границей — всё зависит от виз и терминала. В некоторых аэропортах (Барселона, Стамбул, Сочи) есть террасы прямо в чистой зоне. Но если выходите полностью — проходите паспортный и повторный досмотр.

И не забудьте: если вы сдавали багаж, он, скорее всего, идет до конечного пункта. Снять его во время пересадки можно, но за дополнительную плату — в Европе это около 200 евро.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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