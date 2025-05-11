Ту-154, Ил-62 и Як-40. Легендарный авиапарк СССР

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Во времена Советского Союза гражданская авиация достигла выдающихся высот.

Огромная страна требовала надёжных, выносливых и универсальных машин — и советские инженеры ответили на этот вызов. Самолёты Ту-154, Ил-62 и Як-40 стали символами целой эпохи и долгие годы обеспечивали воздушную связь между городами и странами.

Вот почему эти три модели стали по-настоящему легендарными.

Ту-154 — Магистральная рабочая лошадка

* Годы выпуска: 1968–2013

* Пассажировместимость: до 180

* Дальность: до 5 280 км

* Двигатели: 3 турбореактивных, в хвосте

Особенности:

Универсален: эксплуатировался от европейских аэропортов до отдалённых аэродромов Сибири.

Самый массовый реактивный лайнер СССР.

Прочность и проходимость делали его незаменимым на малоподготовленных полосах.

Ил-62 — Советский гигант дальних маршрутов

* Годы выпуска: 1963–1995

* Пассажировместимость: до 198

* Дальность: до 10 000 км

* Двигатели: 4 турбореактивных, в хвосте

Особенности:

Первый советский дальнемагистральный авиалайнер.

Основной самолёт на международных рейсах "Аэрофлота".

Использовался в том числе как правительственный и дипломатический транспорт.

Як-40 — Реактивный малыш для регионов

* Годы выпуска: 1967–1981

* Пассажировместимость: до 32

* Дальность: до 1 800 км

* Двигатели: 3 турбореактивных, малой тяги

Особенности:

Первый в мире региональный реактивный лайнер.

Надёжен, прост в обслуживании, не требовал бетонной ВПП.

Использовался в отдалённых регионах, а также как VIP-борт.

Символы эпохи и технического мастерства

Эти три самолёта не просто перевозили людей — они соединяли города, регионы и страны, формируя авиационный облик огромной страны.

Ту-154 — надёжный универсал.

Ил-62 — флагман дальних маршрутов.

Як-40 — локомотив региональной авиации.

Даже спустя десятилетия, они остаются символами советского инженерного гения и вызывают уважение у авиационных энтузиастов по всему миру.

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