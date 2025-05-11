Ту-154, Ил-62 и Як-40. Легендарный авиапарк СССР

Во времена Советского Союза гражданская авиация достигла выдающихся высот.
Огромная страна требовала надёжных, выносливых и универсальных машин — и советские инженеры ответили на этот вызов. Самолёты Ту-154, Ил-62 и Як-40 стали символами целой эпохи и долгие годы обеспечивали воздушную связь между городами и странами.
Вот почему эти три модели стали по-настоящему легендарными.
Ту-154 — Магистральная рабочая лошадка
* Годы выпуска: 1968–2013
* Пассажировместимость: до 180
* Дальность: до 5 280 км
* Двигатели: 3 турбореактивных, в хвосте
Особенности:
Универсален: эксплуатировался от европейских аэропортов до отдалённых аэродромов Сибири.
Самый массовый реактивный лайнер СССР.
Прочность и проходимость делали его незаменимым на малоподготовленных полосах.
Ил-62 — Советский гигант дальних маршрутов
* Годы выпуска: 1963–1995
* Пассажировместимость: до 198
* Дальность: до 10 000 км
* Двигатели: 4 турбореактивных, в хвосте
Особенности:
Первый советский дальнемагистральный авиалайнер.
Основной самолёт на международных рейсах "Аэрофлота".
Использовался в том числе как правительственный и дипломатический транспорт.
Як-40 — Реактивный малыш для регионов
* Годы выпуска: 1967–1981
* Пассажировместимость: до 32
* Дальность: до 1 800 км
* Двигатели: 3 турбореактивных, малой тяги
Особенности:
Первый в мире региональный реактивный лайнер.
Надёжен, прост в обслуживании, не требовал бетонной ВПП.
Использовался в отдалённых регионах, а также как VIP-борт.
Символы эпохи и технического мастерства
Эти три самолёта не просто перевозили людей — они соединяли города, регионы и страны, формируя авиационный облик огромной страны.
Даже спустя десятилетия, они остаются символами советского инженерного гения и вызывают уважение у авиационных энтузиастов по всему миру.
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