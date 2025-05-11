Турпоток из России во Вьетнам взлетел на 110%: что стоит за этой цифрой

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам первого квартала 2025 года Россия заняла первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нянчанг

Он отметил, что прирост составил 110%. Кроме того, Чернышенко добавил, что Россия создает комфортные условия для вьетнамских туристов. В частности, была запущена работа электронной визы для граждан Вьетнама, а также намечено увеличение срока пребывания по этой визе до 30 суток, с учетом адаптации услуг под пожелания путешественников, согласно РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает экспорт вина за границу. В качестве перспективных направлений рассматривается Вьетнам.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



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