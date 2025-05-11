Секрет элегантности без переплат: что должен иметь каждый мужчина

Мужской стиль — это не гонка за брендами. Это умение подбирать вещи так, чтобы они подчёркивали достоинства и соответствовали случаю. Стиль — это не про деньги. Вспомните, в 2018 году самым стильным мужчиной признали Ника Джонаса. И вовсе не за ценники на одежде. Он просто всегда одет уместно и с вкусом.
Первый шаг — провести ревизию гардероба. Не спешите выбрасывать всё подряд — заменяйте старое по мере возможности. Лучше меньше вещей, но каждая из них — «рабочая лошадка». Стиль строится не на количестве, а на грамотном сочетании.
Определитесь с направлением: классика, спорт или кэжуал. Ваш стиль может быть смешанным, главное — чтобы вещи хорошо сидели и были из приятных материалов.
Что обязательно должно быть:
Хотите выглядеть стильно даже в спортзале или в путешествии? Соберите капсулу — набор вещей, сочетающихся между собой:
Для холодов добавьте тёплую куртку, кроссовки и толстовки.
Пальто, обувь и аксессуары — то, что «делает» весь образ. Необязательно брать люкс, можно найти качественные модели у отечественных марок. Главное — чтобы вещи были долговечными и подчеркивали ваш вкус.
Аксессуары — это детали, которые создают общий стиль: ремень, часы, сумка, портмоне, обувь. Подбирайте их в одной цветовой гамме — и даже простой гардероб заиграет.
Лучше купить одну качественную вещь, чем пять посредственных. Натуральные материалы, хорошая посадка и пара удачно подобранных деталей — вот секрет стильного образа без лишних затрат.
Кэ́жуал (англ. Casual) — стиль одежды для повседневного использования, главными чертами которого являются удобство и практичность.
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