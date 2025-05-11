Секрет элегантности без переплат: что должен иметь каждый мужчина

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мужской стиль — это не гонка за брендами. Это умение подбирать вещи так, чтобы они подчёркивали достоинства и соответствовали случаю. Стиль — это не про деньги. Вспомните, в 2018 году самым стильным мужчиной признали Ника Джонаса. И вовсе не за ценники на одежде. Он просто всегда одет уместно и с вкусом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стильный молодой мужчина в машине

С чего начать

Первый шаг — провести ревизию гардероба. Не спешите выбрасывать всё подряд — заменяйте старое по мере возможности. Лучше меньше вещей, но каждая из них — «рабочая лошадка». Стиль строится не на количестве, а на грамотном сочетании.

Определитесь с направлением: классика, спорт или кэжуал. Ваш стиль может быть смешанным, главное — чтобы вещи хорошо сидели и были из приятных материалов.

Базовый набор: меньше, но лучше

Что обязательно должно быть:

Две пары джинсов — тёмные, без дыр и потертостей, с хорошей посадкой.

Классические брюки — чёрные и тёмно-синие или серые.

Пальто — одно, но качественное. Тёмных или нейтральных оттенков, классического фасона.

Костюм — однотонный, тёмно-синий или серый. Универсальный вариант.

Пиджак кэжуал — в клетку или с узором, подходит к джинсам и туфлям.

Трикотаж — свитера и кардиганы из шерсти или хлопка с добавлением акрила.

Рубашки и поло — минимум семь: белые, в полоску, с узорами и базовые цветные.

Капсульный гардероб: экономия без потерь

Хотите выглядеть стильно даже в спортзале или в путешествии? Соберите капсулу — набор вещей, сочетающихся между собой:

3 футболки (белая, чёрная, тёмно-синяя)

хлопковые спортивные брюки

ветровка

тренировочный костюм

2 майки

кеды

Для холодов добавьте тёплую куртку, кроссовки и толстовки.

На чём нельзя экономить

Пальто, обувь и аксессуары — то, что «делает» весь образ. Необязательно брать люкс, можно найти качественные модели у отечественных марок. Главное — чтобы вещи были долговечными и подчеркивали ваш вкус.

Аксессуары — это детали, которые создают общий стиль: ремень, часы, сумка, портмоне, обувь. Подбирайте их в одной цветовой гамме — и даже простой гардероб заиграет.

Главное правило

Лучше купить одну качественную вещь, чем пять посредственных. Натуральные материалы, хорошая посадка и пара удачно подобранных деталей — вот секрет стильного образа без лишних затрат.

Уточнения

Кэ́жуал (англ. Casual) — стиль одежды для повседневного использования, главными чертами которого являются удобство и практичность.



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