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Цены на нефть падают, а добыча растёт — в чём смысл действий России и союзников

2:15
Экономика

Союзники Москвы по ОПЕК+ резко изменили курс. В мае восемь ключевых стран альянса нарастили добычу сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Это в три раза больше, чем месяцем ранее. Причина — дефицит запасов и желание повлиять на рынок, несмотря на продолжающееся падение цен на Brent, которая уже опускалась ниже $59.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Что происходит

ОПЕК+ включает 22 государства, из которых только восемь придерживаются сверхжёстких ограничений. Теперь же именно они, включая Россию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, решили ослабить давление и добывать больше.

"Скорее всего, они рассчитывают на сезонный рост спроса из-за начала автосезона", — предполагает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Кто выигрывает

Больше всех увеличит добычу Саудовская Аравия. По данным Bloomberg, страна хочет наказать Казахстан за нарушение квот и послать сигнал США: мол, готовы к диалогу. Это особенно важно на фоне приближающегося визита Дональда Трампа.

"ОПЕК+ только что обрушила рынок. Саудовская Аравия стремится наказать Казахстан и поддержать стремление Трампа опустить котировки", — цитирует Bloomberg аналитика Rystad Energy Хорхе Леона.

Почему это опасно

Цены на нефть и без того падают, а если ОПЕК+ выйдет на рынок с полными резервными мощностями, это может привести к краху — вплоть до $20 за баррель. Поэтому организация обещает: если что — притормозим.

Что будет с Россией

Доходы, конечно, упадут. Бюджет рассчитан из цены Urals $69,7 при курсе 96,5. Сейчас — около $50 и доллар по 80. Но в дело может пойти Фонд нацблагосостояния или заимствования.

"В ядре ОПЕК+ давно зреет недовольство: мы сокращаем, другие наращивают", — отмечает Юшков.

Контролируемое повышение добычи — компромисс, чтобы не развалить альянс и не потерять влияние.

Уточнения

Bloomberg L.P. — американская компания, информационное агентство, один из двух ведущих американских поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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