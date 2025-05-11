Фруктовый кризис: почему лимоны в России стремительно дорожают

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года российские покупатели столкнулись с резким скачком цен на лимоны. Об этом сообщили аналитики экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", на которых ссылается Российская газета. В некоторых регионах, включая Москву, килограмм лимонов продается уже по 252,4 рубля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лимоны

Рост цен — не новость, но в этом году он вышел за пределы нормы

Как уточняют специалисты, лимоны традиционно дорожают весной — особенно в апреле, когда происходит смена стран-поставщиков. Однако раньше рост был умеренным, не превышая 13-22%. В этом году, по оценке экспертов, скачок оказался "беспрецедентным" — стоимость выросла на 56,7%.

Турция уходит — цены растут

Причина в том, что в апреле Турция начинает сворачивать экспорт лимонов, а замещение поставок из Южной Африки и Аргентины происходит с запозданием — ближе к маю. Турецкие лимоны, как правило, дешевле. В 2025 году объем турецкого импорта заметно сократился, что усилило давление на рынок.

Погодный фактор и торговые игры

Профессор РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов пояснил, что причиной роста цен стали неблагоприятные погодные условия ранней весной, а также задержки в отгрузке. Эти факторы спровоцировали всплеск оптовых цен на торговых площадках. По его словам, турецкие поставщики воспользовались ситуацией, наложив на реальную нестабильность еще и "инфляционные ожидания" — рынок среагировал ростом цен на фоне прогнозов слабого будущего урожая.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



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