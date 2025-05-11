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Россия теряет газовый рынок: Европа делает ставку на СПГ из США и Африки

1:30
Экономика

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу продолжает снижаться. Как сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический центр Bruegel, за первые четыре месяца 2025 года страны ЕС получили от России 7,6 миллиарда кубометров СПГ — это на 200 миллионов кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

США наступают: поставки выросли почти на четверть

В то время как российские объемы сократились на 2,4%, Соединенные Штаты, напротив, резко нарастили поставки. С начала 2025 года Европа закупила у США 27,4 миллиарда кубометров СПГ, что на 23% больше, чем годом ранее. Этот рост стал ключевым фактором достижения рекордного объема импорта — в апреле он составил 13,4 миллиарда кубометров за месяц.

Африка и Ближний Восток наращивают присутствие

Помимо США, всё заметнее становятся позиции африканских стран — они поставили 7,2 миллиарда кубометров СПГ, а страны Ближнего Востока — еще 4,8 миллиарда. Европа стремительно диверсифицирует источники энергопоставок, демонстрируя курс на снижение зависимости от российского газа.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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