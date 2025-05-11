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1:42
Экономика

Сигнал о снижении финансовой поддержки Киева со стороны Европы может указывать на глубокие экономические затруднения. Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский в своём Telegram-канале, комментируя недавнюю помощь от Еврокомиссии.

Флаг Украины
Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины

Половина от нужного: деньги тают на глазах

По словам политика, Еврокомиссия выделила Украине лишь 1,9 миллиарда евро, что составляет чуть больше половины от необходимой суммы. Как отмечает Дубинский, только за один месяц военного конфликта Украина расходует порядка 3,5 миллиарда евро, и предоставленного финансирования явно недостаточно.

При этом, уточнил он, миллиард из этих средств должен быть направлен не на прямую поддержку бюджета или гуманитарные цели, а на развитие производства вооружений непосредственно на территории Украины.

Промышленный вынос: ЕС не справляется?

Дубинский также выразил мнение, что европейские страны все активнее пытаются перенести часть своего оборонного производства в Украину. По его словам, это происходит на фоне очевидного дефицита собственных производственных мощностей. Однако он подчеркнул, что добиться необходимого объема и качества вооружений в таких условиях будет крайне сложно.

Без США — ни шага?

Политик заключил, что без участия Соединенных Штатов Европейский союз не сможет продолжать поддерживать Украину в нынешнем объеме. Таким образом, финансовая и военная зависимость Киева от западных союзников, по его мнению, остается критической.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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