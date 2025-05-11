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Секретные переговоры: США хотят купить долю в Турецком потоке

1:32
Экономика

Американский хедж-фонд Elliott Investment Management ведет переговоры о вхождении в один из самых стратегически значимых инфраструктурных активов Восточной Европы — болгарский участок "Турецкого потока". Об этом стало известно из публикации The Wall Street Journal.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Газовая артерия, от которой зависит Европа

Речь идет о последнем работающем маршруте, по которому российский газ поставляется на территорию Европейского союза. Трубопровод проходит по дну Черного моря, достигает Турции, а оттуда — поступает в систему труб, снабжающих Венгрию, Словакию и другие страны.

Журналисты сообщают, что Болгария, как транзитная страна, ежегодно получает около 350 миллионов долларов от России за использование своей газотранспортной инфраструктуры. Эти деньги формируют весомую часть национального энергетического дохода.

Переговоры и режим секретности

По сведениям WSJ, представители Elliott в апреле 2025 года провели встречу с болгарскими государственными чиновниками. После нее фонд подписал соглашение о конфиденциальности с компанией Bulgartransgaz, которая управляет болгарской частью трубопровода.

На текущий момент обсуждения находятся на ранней стадии. Как подчёркивают обозреватели, говорить о завершении сделки пока преждевременно: никакие гарантии достигнуты не были.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. С осуществлением этого проекта Турция приобрела возможности торговца-посредника газом благодаря имеющимся и строящимся газопроводам, связанным с «Турецким потоком».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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