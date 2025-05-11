Клубника подешевеет в 3 раза: вот что стоит знать каждому покупателю

В мае в России ожидается снижение цен на клубнику в два-три раза.
По словам доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игоря Балынина, это связано с тем, что на полках магазинов появятся ягоды, выращенные в России.
Снижение цен произойдет благодаря меньшему плечу доставки для отечественных ягод по сравнению с импортными, а также уменьшению числа посредников.
Кроме того, благодаря укреплению рубля ожидается постепенное снижение цен на зарубежную электронику, такую как мобильные телефоны, планшеты и телевизоры. За месяц цены могут снизиться примерно на 5%, а с учетом акций в магазинах — до 10-12%.
Балынин также отметил, что из-за введенных США таможенных пошлин китайские производители могут изменить торговые потоки и увеличить присутствие на российском рынке. Это может привести к снижению цен на одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти уже в мае, пишет РИА Новости.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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