Путь к финансовой независимости: как Тургенев и Чехов инвестировали в своё будущее

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие известные люди в прошлом умели эффективно управлять своими финансами.

Фото: pixabay.com by QuinceMedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Копилка

100–150 лет назад в России финансовые инструменты, такие как банковские вклады и инвестиции в недвижимость, не были распространены. В основном люди покупали государственные облигации и акции коммерческих компаний с государственной гарантией. Исследования показывают, что в 1897 году лишь 0,25% населения, или 330 тысяч человек, могли жить за счет доходов от капитала.

Например, писатель Иван Тургенев инвестировал в акции железнодорожных компаний и получал дивиденды. Он также владел закладными листами Харьковского земельного банка и имел собственное имение. Несмотря на свои доходы, Тургенев считался человеком, который постоянно испытывал финансовые трудности.

Антон Чехов, напротив, не имел много средств. Он купил участок на окраине Ялты и вложил 25 тысяч рублей в строительство дома, а позже приобрел дом в Гурзуфе с бухтой и участком. Спустя десять лет стоимость обоих объектов значительно возросла, пишет КП.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.





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