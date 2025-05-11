Пицца по 15 долларов: почему этот штат стал пиццерийной столицей

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование, проведенное компанией Maine Lobster Now, определило, что Нью-Гэмпшир — штат с наибольшим количеством пиццерий на душу населения в США, опередив такие известные места, как Нью-Йорк и Чикаго.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

В Нью-Гэмпшире насчитывается 1022 пиццерии, что составляет примерно 72,73 пиццерии на 100 000 жителей — самый высокий показатель среди всех штатов. Средняя цена пиццы составляет 15,74 доллара.

Огайо также выделяется в исследовании, имея 4150 пиццерий и 28,563 поисковых запросов на 100,000 жителей. Следующими по рейтингу стали Делавэр, Пенсильвания и Мичиган.

Канзас привлек внимание низкими ценами на пиццу — в среднем 14,96 доллара. Нью-Йорк, известный своей пиццей, занимает 29-е место с показателями около 19 пиццерий на 100 000 жителей и средней ценой в 19,73 доллара за пиццу, что делает его одним из самых дорогих штатов по этому критерию, пишет nypost.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.





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