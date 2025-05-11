В Сандерленде начинается строительство гигафабрики: аккумуляторы для 100 тыс. электромобилей в год

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Сандерленде начнется строительство новой ультрасовременной гигафабрики, которая создаст рабочие места в рамках 1-миллиардного соглашения о переходе на электромобили и ускорении экономического роста.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

Эти инвестиции станут значительным стимулом для британской автомобильной промышленности после недавней экономической сделки с США, которая снизила тарифы на экспорт и позволила сохранить тысячи рабочих мест.

На фабрике AESC будут производить аккумуляторы для электромобилей, что позволит обеспечить энергией до 100 000 автомобилей в год, что в шесть раз больше текущих объемов.

Финансирование в 680 миллионов фунтов стерлингов предоставят такие банки, как Standard Chartered и HSBC, а оставшиеся 320 миллионов будут обеспечены частным финансированием и новыми инвестициями от AESC. Кроме того, еще 150 миллионов фунтов стерлингов направит Фонд государственной поддержки автомобильной промышленности в виде грантов.

Министр финансов Рейчел Ривз и министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс подчеркнули, что эти инвестиции будут способствовать созданию высококачественных рабочих мест и росту экономики на Северо-Востоке, обеспечивая более устойчивую и экологичную транспортную систему, пишет gov.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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