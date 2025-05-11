В Сандерленде начнется строительство новой ультрасовременной гигафабрики, которая создаст рабочие места в рамках 1-миллиардного соглашения о переходе на электромобили и ускорении экономического роста.
Эти инвестиции станут значительным стимулом для британской автомобильной промышленности после недавней экономической сделки с США, которая снизила тарифы на экспорт и позволила сохранить тысячи рабочих мест.
На фабрике AESC будут производить аккумуляторы для электромобилей, что позволит обеспечить энергией до 100 000 автомобилей в год, что в шесть раз больше текущих объемов.
Финансирование в 680 миллионов фунтов стерлингов предоставят такие банки, как Standard Chartered и HSBC, а оставшиеся 320 миллионов будут обеспечены частным финансированием и новыми инвестициями от AESC. Кроме того, еще 150 миллионов фунтов стерлингов направит Фонд государственной поддержки автомобильной промышленности в виде грантов.
Министр финансов Рейчел Ривз и министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс подчеркнули, что эти инвестиции будут способствовать созданию высококачественных рабочих мест и росту экономики на Северо-Востоке, обеспечивая более устойчивую и экологичную транспортную систему, пишет gov.
Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.