Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автобусы в СССР: символ времени и мобильности
Листья будут как на картинке: как правильно посадить салат на грядке
Вода из аквариума: секрет натурального удобрения или риск для растений
Несколько глотков ежедневно — и навсегда перестанете просыпаться с давлением
Отдали кошку — и сломали ей мир: почему это не всегда безопасно
Автомобиль не утка: как не утопить машину в весенней луже
Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка
Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас
Этот документ защитит вас от обмана при съеме жилья — но есть нюанс

В Сандерленде начинается строительство гигафабрики: аккумуляторы для 100 тыс. электромобилей в год

1:24
Экономика

В Сандерленде начнется строительство новой ультрасовременной гигафабрики, которая создаст рабочие места в рамках 1-миллиардного соглашения о переходе на электромобили и ускорении экономического роста.

Авто
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авто

Эти инвестиции станут значительным стимулом для британской автомобильной промышленности после недавней экономической сделки с США, которая снизила тарифы на экспорт и позволила сохранить тысячи рабочих мест.

На фабрике AESC будут производить аккумуляторы для электромобилей, что позволит обеспечить энергией до 100 000 автомобилей в год, что в шесть раз больше текущих объемов. 

Финансирование в 680 миллионов фунтов стерлингов предоставят такие банки, как Standard Chartered и HSBC, а оставшиеся 320 миллионов будут обеспечены частным финансированием и новыми инвестициями от AESC. Кроме того, еще 150 миллионов фунтов стерлингов направит Фонд государственной поддержки автомобильной промышленности в виде грантов.

Министр финансов Рейчел Ривз и министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс подчеркнули, что эти инвестиции будут способствовать созданию высококачественных рабочих мест и росту экономики на Северо-Востоке, обеспечивая более устойчивую и экологичную транспортную систему, пишет gov.

 

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Недвижимость
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом Аудио 
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка
Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас
Этот документ защитит вас от обмана при съеме жилья — но есть нюанс
Леброн Джеймс сделал новое заявление о завершении карьеры
В Сандерленде начинается строительство гигафабрики: аккумуляторы для 100 тыс. электромобилей в год
Предел эволюции: живой компьютер, способный мыслить уже ждет вас
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России
Врата ада в Чехии существуют: три замка, которые заставят вас поверить в мистику
Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома
Настоящие лайфхаки для пышного цветения кактусов в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.