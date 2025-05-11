Samsung призывает к шести рабочим дням: продолжение гонки за трудовые рекорды

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие страны исследуют возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю для улучшения благосостояния сотрудников и увеличения производительности.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

Но Южная Корея идет по противоположному пути, предлагая возврат к шестидневной рабочей неделе. Страна, известная своими длительными рабочими неделями и уже действующими строгими ограничениями (52 часа в неделю), активировала программу, которая призывает сотрудников Samsung работать шесть дней в неделю для решения проблем с производительностью. Компания утверждает, что работа по выходным является добровольной, на практике присутствует значительное давление на работников.

Такой подход подвергается критике, особенно со стороны депутатов, выступающих за снижение рабочего времени до 36 часов, чтобы преодолеть проблему переутомления. Тем не менее, рост прибыли Samsung на 23% после внедрения нового графика усложняет обсуждение реформ.

Культура труда в Южной Корее основана на интенсивной рабочей этике, в отличие от некоторых стран, где акцент сделан на баланс между работой и качеством жизни. Это создает контрастные подходы: одни стремятся к сокращению рабочего времени, а другие работают шесть дней в неделю, чтобы оставаться конкурентоспособными. Эти различные взгляды поднимают общий вопрос о том, необходимо ли работать больше для увеличения производительности или работать меньше для улучшения качества жизни, пишет jeuxvideo.

Уточнения

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.





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