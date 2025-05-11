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Торговая сделка Трампа с Великобританией вызвала бурю: вот почему крупнейшие автопроизводители США возмущены

1:29
Экономика

Американские автомобильные компании, почувствовав удар по своим интересам, выражают обеспокоенность по поводу предварительной торговой договоренности, заключенной администрацией Дональда Трампа с Великобританией.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

Крупные американские автопроизводители Ford, GM и Stellantis критически отозвались о сделке.

Согласно их заявлениям, условия данной договоренности ставят американские компании в менее выгодное положение по сравнению с их британскими конкурентами.

Соглашение предполагает возможность импорта в США до 100 000 автомобилей из Великобритании в год с пошлиной в 10%. Превышение этой квоты повлечет за собой увеличение пошлины до 27,5%. При этом, экспорт стали из Великобритании будет осуществляться без каких-либо пошлин.

Американские автопроизводители подчеркивают, что их продукция, произведенная в Канаде и Мексике, или содержащая компоненты и сталь из этих стран, по-прежнему будет облагаться высокими пошлинами в размере 25%.

Американский совет по автомобильной политике, представляющий интересы автопроизводителей из Детройта, заявил, что данная сделка создает ситуацию, при которой импорт автомобилей из Великобритании с минимальным содержанием американских комплектующих становится более выгодным, чем импорт из Мексики или Канады, пишет independent.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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