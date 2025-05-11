Секретные переговоры? Кто заинтересован в болгарском отрезке Турецкого потока

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская инвестиционная фирма Elliott Investment Management проявляет интерес к приобретению доли в болгарском отрезке газопровода "Турецкий поток".

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Elliott Investment Management под управлением миллиардера Пола Сингера рассматривает возможность участия в расширении газопровода на территории Болгарии. Помимо трубопроводной инфраструктуры, компания также заинтересована в приобретении активов, связанных с сетями передачи данных, центрами обработки информации и кабельными линиями.

По данным источников Wall Street Journal, Elliott Investment Management недавно заключила соглашение о конфиденциальности с "Булгартрансгаз", болгарским оператором газовой сети. В конце апреля представители американской компании провели встречи с официальными лицами болгарского правительства.

Газета подчеркивает, что переговоры находятся на предварительной стадии, и пока нет уверенности в том, что сделка будет завершена.

Издание отмечает, что инвестиции американского фонда в трубопровод, транспортирующий российский газ, могут способствовать укреплению энергетических поставок из Москвы, в то время как европейские страны стремятся сократить свою зависимость от российских энергоносителей.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод, поставляющий газ из России в Турцию через Черное море. Один из двух трубопроводов предназначен для обеспечения газом турецких потребителей, а другой — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину и Венгрию. Общая пропускная способность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с начала 2025 года этот маршрут стал единственным путем для поставок газа "Газпрома" в Европу.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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