Перерасчёт страховых пенсий в августе: как это коснётся работающих граждан

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе 2025 года произойдет плановый пересмотр размера страховых пенсий, касающийся граждан, которые продолжали трудовую деятельность в течение предыдущего года и за которых работодатели осуществляли страховые отчисления.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Данный перерасчет будет произведен без участия пенсионеров. Величина увеличения пенсии зависит от количества пенсионных баллов, накопленных гражданином за прошедший год, с максимальным значением в три индивидуальных пенсионных коэффициента. С начала текущего года стоимость одного коэффициента установлена на уровне 145,69 рубля. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил, что прибавка в денежном эквиваленте составит несколько сотен рублей.

Согласно источнику издания, информация о трудовом стаже и взносах передается работодателями непосредственно в Социальный фонд, что исключает необходимость участия пенсионеров в процессе. Обновленная пенсия начнет выплачиваться с августа, однако конкретная дата получения средств определяется регионом проживания и обычно приходится на период с 3 по 25 число месяца, пишет РГ.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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