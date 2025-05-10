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Торговый дом Liberty презентовал памятные монеты: эксклюзивный дизайн и цветное оформление за 116 фунтов стерлингов

1:51
Экономика

В честь 150-летнего юбилея торгового дома Liberty, известного центра художественного творчества и ремесел, Королевский монетный двор (Великобритания) выпустил серию памятных монет.

памятная монета в 5 фунтов стерлингов
Фото: royalmint is licensed under Free More info
памятная монета в 5 фунтов стерлингов

Дизайн монеты достоинством 5 фунтов стерлингов, разработанный дизайнерами Liberty, объединяет историческое наследие и современный облик универмага, используя элементы из актуальной коллекции тканей Liberty.

Компания Liberty, основанная Артуром Лазенби Либерти в 1875 году, знаменита своим зданием в Лондоне с уникальной архитектурой в тюдоровском стиле, а также фирменными узорчатыми принтами.

Со временем бренд завоевал признание как центр дизайна и мастерства, получив широкую известность благодаря своей моде и тканям с оригинальными декоративными орнаментами.

Памятная коллекция монет Liberty представлена в лимитированном тираже из драгоценных металлов с цветным оформлением по цене от 116 фунтов стерлингов (12,5 тыс. рублей).

Полная коллекция будет доступна для приобретения на сайте Королевского монетного двора с 12 мая.

Ребекка Морган, директор Королевского монетного двора по памятным монетам, отметила, что яркий стиль, вневременной дизайн и исключительное британское мастерство позволили создать уникальную памятную монету в честь 150-летия Liberty. Она подчеркнула значимость сотрудничества с Liberty для создания этого эксклюзивного дизайна, отражающего богатое наследие бренда и его перспективы на будущее.

Пере Бруах, менеджер по дизайну Liberty, заявил, что эта специальная коллекционная монета является данью уважения прошлому и настоящему знаменитого флагманского магазина.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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